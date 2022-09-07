Командование армии РФ мечется между наступлением на Донбассе и обороной на юге – союзники

В начале осени командование оккупационных российских войск столкнулось с дилеммой: развертывать ли оперативные резервы для поддержки наступления на Бахмут в Донецкой области или защищаться от контрнаступления Сил обороны Украины на южном фронте. Так считает британская разведка, пишет в Twitter Минобороны страны-союзницы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Там отметили, что в начале полномасштабной войны именно неспособность армии РФ координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил "была одной из основных причин", что их задумка быстро захватить Киев и подчинить государство провалилась.

И сейчас, уточнили в разведке Великобритании, "множественные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км" активного фронта, "проверят способность России делать это".

В Лондоне отмечают тяжелые бои на трех фронтах – на севере (под Харьковом), на востоке (Донбасс) и на юге (Херсонская область).

Читайте также: Через 3–10 лет будет серьезный риск войны с Россией – замглавы Минобороны Польши

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.