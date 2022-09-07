Командование армии РФ мечется между наступлением на Донбассе и обороной на юге – союзники
В начале осени командование оккупационных российских войск столкнулось с дилеммой: развертывать ли оперативные резервы для поддержки наступления на Бахмут в Донецкой области или защищаться от контрнаступления Сил обороны Украины на южном фронте. Так считает британская разведка, пишет в Twitter Минобороны страны-союзницы.
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Там отметили, что в начале полномасштабной войны именно неспособность армии РФ координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил "была одной из основных причин", что их задумка быстро захватить Киев и подчинить государство провалилась.
И сейчас, уточнили в разведке Великобритании, "множественные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км" активного фронта, "проверят способность России делать это".
В Лондоне отмечают тяжелые бои на трех фронтах – на севере (под Харьковом), на востоке (Донбасс) и на юге (Херсонская область).
- Утром 7 сентября в Херсонской области стараниями ВСУ упал "летающий танк" россиян.
- Также сегодня Силы обороны показали попадание по российскому штурмовику Су-25.
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