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В Херсонской области упал "летающий танк" россиян – постарались Воздушные силы ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 11:12
В Херсонской области упал
Вертолет Ка-52 ВКС РФ (скриншот)

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины утром 7 сентября уничтожили очередной боевой вертолет российской захватнической армии –  Ка-52 "Аллигатор". Сообщение об этом появилось на Facebook-странице командования ВС ВСУ.

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Произошел успешный боевой эпизод около 08:30 утра в небе над Херсонской областью, где проходит южный фронт освободительной войны.

Боевую задачу выполнило зенитно-ракетное подразделение, уточнили военные.

Кроме того, ночью на восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.
СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".

На этот момент враг потерял в ходе полномасштабной войны против Украины 237 самолетов и 209 вертолетов.

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Євген Пилипенко
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ВВС России война вертолет оккупанты БПЛА беспилотник Херсонская область потери уничтожение воздушные силы ка-52 вкс рф южный фронт
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