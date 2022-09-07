В Херсонской области упал "летающий танк" россиян – постарались Воздушные силы ВСУ

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины утром 7 сентября уничтожили очередной боевой вертолет российской захватнической армии – Ка-52 "Аллигатор". Сообщение об этом появилось на Facebook-странице командования ВС ВСУ.

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Произошел успешный боевой эпизод около 08:30 утра в небе над Херсонской областью, где проходит южный фронт освободительной войны.



Боевую задачу выполнило зенитно-ракетное подразделение, уточнили военные.



Кроме того, ночью на восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

СПРАВКА. Ка-52 "Аллигатор" – российский вертолет нового поколения, эксплуатируемый с 2011 года. Имеет пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс и другое вооружение. Стоимость единицы – около $16 млн. Оккупанты называют его "летающим танком".

На этот момент враг потерял в ходе полномасштабной войны против Украины 237 самолетов и 209 вертолетов.

По состоянию на конец 6 сентября оккупационная армия РФ потеряла в Украине, по данным Генштаба, уже свыше 50 000 военных. Только за 6 сентября Силы обороны Украины "демилитаризовали" 460 оккупантов, 19 орудий их артиллерии, 20 танков и 35 БМП.

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Євген Пилипенко

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