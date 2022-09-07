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460 оккупантов, 19 орудий, 20 танков и 35 БМП за сутки: потери армии РФ, по данным Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 09:06
460 оккупантов, 19 орудий, 20 танков и 35 БМП за сутки: потери армии РФ, по данным Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки 460 оккупантов, всего с начала российского вторжения – 50 610 российских военных. К счету потерь россиян также добавлены 20 танков и 19 артиллерийских систем армии России, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери, сообщает Генштаб, враг понес на Донецком направлении.

С 24 февраля по утро 7 сентября оккупанты потеряли:

- личного состава – около 50 610 (+460) человек,

- танков – 2097 (+20),

- боевых бронированных машин – 4520 (+36),

- артиллерийских систем – 1194 (+15),

- РСЗО – 300 (+4),

- средств ПВО – 156 (+0),

- самолетов – 237 (+1),

- вертолетов – 208 (+1),

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4),

- крылатых ракет – 214 (+5),

- кораблей/катеров – 15 (+0),

- автомобильной техники и автоцистерн – 3320 (+15),

- спецтехники – 109 (+0).

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Сергій Бережний
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Генштаб ВСУ потери армия рф генштаб
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