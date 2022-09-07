Генштаб: ЧВК России несут потери под Харьковом, в некоторых — более 40% убитых и раненых
Российские частные военные компании несут существенные потери в Харьковской области, в некоторых из них — более 40% убитых и раненных. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 7 сентября.
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Военные заявили, что ЧВК России на временно оккупированных территориях, в частности, в Александровке Харьковской области несут значительные потери, в отдельных подразделениях — более 40% убитых и тяжелораненых, тела многих погибших не идентифицируют и считают как пропавших без вести.
Также ВСУ отбили атаки противника в районе Григоровки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опытного на Донбассе.
Украинская авиация за сутки нанесла 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов россиян, а также нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам, а также местам скопления живой силы и техники оккупантов.
- Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и нанесли 13 авиаударов по противнику на южном направлении.
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.
- Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что у него нет информации о возможном продвижении ВСУ в регионе.
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