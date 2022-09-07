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Генштаб: ЧВК России несут потери под Харьковом, в некоторых — более 40% убитых и раненых

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07.09.2022, 07:15
Генштаб: ЧВК России несут потери под Харьковом, в некоторых — более 40% убитых и раненых - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские частные военные компании несут существенные потери в Харьковской области, в некоторых из них — более 40% убитых и раненных. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 7 сентября.

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Военные заявили, что ЧВК России на временно оккупированных территориях, в частности, в Александровке Харьковской области несут значительные потери, в отдельных подразделениях — более 40% убитых и тяжелораненых, тела многих погибших не идентифицируют и считают как пропавших без вести. 

Также ВСУ отбили атаки противника в районе Григоровки, Зайцево, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины и Опытного на Донбассе. 

Украинская авиация за сутки нанесла 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов россиян, а также нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам, а также местам скопления живой силы и техники оккупантов. 

Ракетные войска и артиллерия ударили по семи пунктам управления РФ и 13 объектам сосредоточения живой силы — в зону поражения попали радиолокационные станции и станции связи, мостовая и понтонная переправы, три склада боеприпасов и горючего. 

Читайте также: ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — карта 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс харьковская область генштаб
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