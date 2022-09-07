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На юге ВСУ сбили российский Су-25 и нанесли 13 авиаударов — общие потери оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 06:16
На юге ВСУ сбили российский Су-25 и нанесли 13 авиаударов — общие потери оккупантов - Фото
Истребители МиГ-29 (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины сбили российский штурмовик Су-25 и нанесли 13 авиаударов по противнику на южном направлении. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что противник обстреливает населенные пункты вдоль всей линии фронта из артиллерии и авиации, а также активно применяет воздушную разведку. Зенитчики ВСУ сбили штурмовик Су-25.

Украинская авиация нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 250 огневых задач. 

Общие потери противника составили — 83 человека, пять танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", три пушки "Гиацинт-Б", три единицы автомобильной и бронированной техники, а также три склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной Балке и Снигиревке. 

Читайте также: ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — карта 

Дмитро Гриниченко
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