ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — карта
Вооруженные Силы Украины нанесли удары по переправам противника в районах Дарьевки и Голой Пристани Херсонской области. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что российские оккупанты сосредоточены на удерживании оккупированных территорий, а также нанесении максимальных потерь Силам обороны и сдерживании огневого давления.
За прошлую ночь ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 150 огневых задач, нанося удары по живой силе, вооружению и технике россиян, а также двум переправам в районе Дарьевки и Голой Пристани.
Отмечается, что все переправы находятся под огневым контролем ВСУ. Оккупанты потеряли 35 человек личного состава и четыре боевых машины пехоты.
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