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ОК "Юг": ВСУ ударили по переправам россиян в районах Дарьевки и Голой Пристани — карта

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 15:34
ОК
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины нанесли удары по переправам противника в районах Дарьевки и Голой Пристани Херсонской области. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что российские оккупанты сосредоточены на удерживании оккупированных территорий, а также нанесении максимальных потерь Силам обороны и сдерживании огневого давления.

За прошлую ночь ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 150 огневых задач, нанося удары по живой силе, вооружению и технике россиян, а также двум переправам в районе Дарьевки и Голой Пристани. 

Отмечается, что все переправы находятся под огневым контролем ВСУ. Оккупанты потеряли 35 человек личного состава и четыре боевых машины пехоты. 

Дарьевка и Голая Пристань под Херсоном (Карта: googlemaps.com)

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Дмитро Гриниченко
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война Херсонская область ОК Юг наступление ВСУ
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