Синегубов о ситуации в Харьковской области: Информации о продвижении ВСУ пока нет
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что у него нет информации о возможном продвижении Вооруженных Сил Украины в регионе. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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На вопрос о возможном продвижении ВСУ в Харьковской области Синегубов призвал верить в Силы обороны и добавил, что информации о продвижении украинских защитников у него на данный момент нет.
Он также заявил, что под временной оккупацией находится около 30% территории области, а россияне обстреливают разные районы региона, включая Харьков.
Чиновник подчеркнул, что российские оккупанты несут большие потери в живой силе и сталкиваются с недостатком медикаментов.
- 5 сентября президент Владимир Зеленский в видеообращении поблагодарил украинских артиллеристов, уничтоживших склад российских ракет, которые оккупанты использовали для обстрелов Харькова.
- Армия РФ ночью ударила ракетами по Индустриальному району Харькова, а утром – по Кривому Рогу.
- Армия России утром снова нанесла удар по Харькову, в центре повреждены жилой дом и админздание.
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