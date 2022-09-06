Синегубов о ситуации в Харьковской области: Информации о продвижении ВСУ пока нет

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что у него нет информации о возможном продвижении Вооруженных Сил Украины в регионе. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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На вопрос о возможном продвижении ВСУ в Харьковской области Синегубов призвал верить в Силы обороны и добавил, что информации о продвижении украинских защитников у него на данный момент нет.

Он также заявил, что под временной оккупацией находится около 30% территории области, а россияне обстреливают разные районы региона, включая Харьков.

Чиновник подчеркнул, что российские оккупанты несут большие потери в живой силе и сталкиваются с недостатком медикаментов.

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Дмитро Гриниченко

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