Президент Владимир Зеленский в видеообращении поблагодарил украинских артиллеристов, уничтоживших склад российских ракет, которые оккупанты использовали для обстрелов Харькова.

"Особо хочу поблагодарить бойцов одной из наших реактивных артиллерийских бригад, которые своим точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова. Хорошая вещь MLRS", – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что ВСУ продолжают последовательно, очень тщательно и аккуратно уничтожать склады, базы, переправы и штабы оккупантов.

"Российская армия пришла на территорию Украины, не ожидая сопротивления. А уйдет отсюда, не имея никакой надежды на спасение", – уверен Зеленский.

Также президент выразил признательность всем украинцам на временно оккупированной территории, которые помогают ВСУ уничтожать объекты захватчиков.

Зеленский также пообещал, что оккупантам придет ответ за сегодняшний ракетный удар по Криворожскому району и "за постоянные обстрелы Зеленодольска, обстрелы Никополя, Черниговской и Сумской областей, Харьковской, городов Донбасса и всей нашей территории".

Вечером 5 сентября оккупанты обстреляли ракетами Криворожский район. Попали в нефтебазу.

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Роман Бриль

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