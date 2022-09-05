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Оккупанты обстреляли ракетами Криворожский район. Попали в нефтебазу

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 21:22
Оккупанты обстреляли ракетами Криворожский район. Попали в нефтебазу - Фото
Иллюстративное фото (Источник: ГСЧС в Днепропетровской области)

Российская оккупационная армия вечером 5 сентября ударила ракетами по Карповской громаде Криворожского района. В результате обстрела уничтожена нефтебаза и все хранящиеся там запасы топлива, сообщает главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.  

После попадания в нефтебазу случился сильный пожар. На данный момент на месте удара работают пожарные. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется, говорится в сообщении. 

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Это не первый обстрел Криворожского района за сегодняшний день, уточняют в ГСЧС. Днем оккупанты обстреляли из "Урагана" Апостолово и Зеленодольск. 

В Апостолово погибла 85-летняя женщина. Еще две женщины и мужчина госпитализированы в тяжелом состоянии. Из-за повреждения газопровода загорелось хозяйственное здание, спасатели огонь потушили. Повреждены 13 частных домов, разбиты 27 солнечных панелей и 4 автомобиля.  

В Зеленодольске люди не пострадали. Повреждены производственные здания предприятия. На месте были обнаружены многочисленные воронки и боевой элемент боеприпаса. Его пиротехники уничтожили. 

В Красногригорьевке Никопольского района из-за обстрела произошел пожар на площади 3,5 га. Горела лесополоса и сухие остатки пшеницы после жатвы. Была угроза высоковольтной линии электропередач. Пожар потушен. Жертв нет. 

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Роман Бриль
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