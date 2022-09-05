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Россия ночью обстреляла Николаев, Никополь и пригород Запорожья: есть разрушения

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 09:37
Россия ночью обстреляла Николаев, Никополь и пригород Запорожья: есть разрушения - Фото
Фото: Валентин Резниченко / Facebook

Россия ночью в понедельник нанесла ракетный удар по Николаеву, дважды обстреляла Никополь. Также российские войска стреляли по пригороду Запорожья, сообщили местные власти.

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Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко рассказал, что в Никополе в результате обстрелов повреждения получили до десяти частных домов и многоэтажка, а также несколько нежилых зданий: гимназия, детско-юношеская спортивная школа, магазин и кафе.

Россия ночью обстреляла Николаев, Никополь и пригород Запорожья: есть разрушения

Несколько поврежденных линий электропередач к утру уже успели починить.

Люди в Никополе не пострадали.

И.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев заявил, что ночью в городе были слышны взрывы, но они раздавались из пригородов.

"По предварительной информации, взрывы были вне города. В самом Запорожье прилеты не зафиксированы. Данные уточняются. Также в настоящее время известно, что этой ночью от вражеских обстрелов пострадал один из поселков Запорожского района", — заявил Куртев.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что около 00:30 в понедельник Россия обстреляла один из заводов в городе.

"Сегодня ночью около 00:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Есть попадание в промышленное предприятие в окрестностях города. Там повреждены производственные помещения и крыша зданий. Также повреждена кровля в одном из частных жилых домов. Предварительно без жертв", — заявил он.

По информации военной администрации, по городу ударили ракетами типа С-300.

Андрій Водяний
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