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У Зеленского показали видео обстрела Зеленодольска: погиб мальчик, гулявший в сквере видео

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 11:03
Фото - Офіс президента
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Российские военные в субботу, 3 сентября, из ракетной системы залпового огня "Ураган" дважды обстреляли Зеленодольскую громаду в Днепропетровской области. В Офисе президента показали кадры обстрела со стороны россиян, в результате которого погиб гулявший в сквере ребенок.

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На видео видно, что снаряд разорвался перед автомобилем. Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в машине чудом никто не пострадал.

"Вот что делают россияне. Вот на что они тратят свое оружие. Мир должен знать, что такое война России против Украины. В первую очередь это унесенные жизни мирных людей", – написал Тимошенко.

Глава Днепропетровской обладминистрации Валентин Резниченко рассказал, что два обстрела Зеленодольска произошли после обеда в субботу.

Жертвой стал 9-летний мальчик, десять человек получили ранения и были госпитализированы.

Повреждения получили восемь многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и центр предоставления административных услуг.

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Андрій Водяний
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