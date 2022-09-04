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Россия ночью обстреляла Никополь, Харьков, Николаев и Славянск

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 07:54
Россия ночью обстреляла Никополь, Харьков, Николаев и Славянск - Фото
Фото: EPA
обновлено

Российские оккупанты ночью обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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"Ночью снова было горячо", — говорится в его Telegram-канале.

По словам Резниченко, Никопольский район попал под обстрел три раза за ночь.

В самом Никополе в результате обстрелов произошел пожар, но огонь к утру удалось потушить. В городе повреждены пять жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередачи.

В соседней Марганецкой громаде поврежден частный дом, а также склады и проходная местного завода.

Несмотря на большие разрушения, обошлось без погибших и жертв.

Российские военные также обстреляли Харьков ночью 4 сентября. По предварительной информации мэра Игоря Терехова, есть два попадания в частном секторе Киевского района.

ОБНОВЛЕНО в 8:20. Кроме того, под обстрел попал Николаев.
"Российские оккупанты не изменяют себе и продолжают терроризировать мирных жителей. Сегодня ночью под их обстрелы попали лечебные заведения и жилые дома в Николаеве. Сейчас на местах работают коммунальщики и аварийные бригады. Есть повреждения электросети и водопровода", — написал в Telegram городской глава Александр Сенкевич.
ОБНОВЛЕНО в 8:58. В Славянске при обстреле россияне уничтожили автомобильную станцию техобслуживания и спортивный зал.
"В спортзал MegaGYM я ходил последние четыре месяца. Завтрашнее посещение отменяется", — заявил руководитель военно-гражданской администрации Вадим Лях.
  • Никополь и Марганец расположены на правом берегу Днепра напротив временно оккупированного Энергодара. 3 сентября российское издание The Insider опубликовало видео, на котором видно, что российские РСЗО ведут огонь прямо с территории Запорожской АЭС в Энергодаре.

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Андрій Водяний
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война днепропетровская область Никополь
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