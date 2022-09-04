Россия ночью обстреляла Никополь, Харьков, Николаев и Славянск
Российские оккупанты ночью обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
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"Ночью снова было горячо", — говорится в его Telegram-канале.
По словам Резниченко, Никопольский район попал под обстрел три раза за ночь.
В самом Никополе в результате обстрелов произошел пожар, но огонь к утру удалось потушить. В городе повреждены пять жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередачи.
В соседней Марганецкой громаде поврежден частный дом, а также склады и проходная местного завода.
Несмотря на большие разрушения, обошлось без погибших и жертв.
Российские военные также обстреляли Харьков ночью 4 сентября. По предварительной информации мэра Игоря Терехова, есть два попадания в частном секторе Киевского района.
- Никополь и Марганец расположены на правом берегу Днепра напротив временно оккупированного Энергодара. 3 сентября российское издание The Insider опубликовало видео, на котором видно, что российские РСЗО ведут огонь прямо с территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
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