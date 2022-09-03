Оккупанты стреляли из РСЗО рядом с Запорожской АЭС – видео The Insider
Российское издание The Insider утверждает, что в его распоряжении оказалась видеозапись с российскими РСЗО, которые ведут огонь непосредственно с территории Запорожской атомной электростанции.
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Видео, по данным издания, снято в ночь со 2 на 3 сентября. На нем видно, что огонь ведется с площадки в непосредственной близости от энергоблока.
По мнению экспертов группы Conflict Intelligence Team (CIT), которых The Insider попросил оценить достоверность видео, "место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС", и "к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно".
- 30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- Утром 1 сентября армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.
- Вечером 1 сентября глава МАГАТЭ уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются несколько участников миссии.
- Сотрудница ЗАЭС рассказала CNN о работе энергетиков в условиях российской оккупации.
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