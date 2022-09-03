Оккупанты стреляли из РСЗО рядом с Запорожской АЭС – видео The Insider

Российское издание The Insider утверждает, что в его распоряжении оказалась видеозапись с российскими РСЗО, которые ведут огонь непосредственно с территории Запорожской атомной электростанции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Видео, по данным издания, снято в ночь со 2 на 3 сентября. На нем видно, что огонь ведется с площадки в непосредственной близости от энергоблока.

По мнению экспертов группы Conflict Intelligence Team (CIT), которых The Insider попросил оценить достоверность видео, "место пуска РСЗО находится к западу от Запорожской ТЭС", и "к западу от ТЭС находится территория самой АЭС, но действительно ли реактивные снаряды запускают именно с территории станции, точно установить невозможно".

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские . 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС . В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.

Читайте также: Под дулами танков. МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: остановит ли это ядерный шантаж Путина

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.