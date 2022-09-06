Россия бьет ракетами по Кривому Рогу. Почти по всей Украине звучит воздушная тревога

Армия России нанесла ракетные удары по Кривому Рогу, сообщил в Telegram глава местной военной администрации Александр Вилкул.

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"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", – написал он.

Фотографии столба дыма публикуют местные сообщества в соцсетях.

Воздушная тревога по состоянию на 08:15 объявлена по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма.

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В ночь на 6 сентября армия РФ ударила ракетами по Харькову, под завалами частного дома нашли тело женщины.

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Марко Сировой

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