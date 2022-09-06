Россия ударила по Харькову ракетами: под завалами дома нашли тело женщины
06.09.2022, 07:11
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Армия России ночью нанесла ракетный удар по Харькову, есть минимум одна погибшая. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
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Под ракетный удар попал Индустриальный район Харькова, написал в 03:07 мэр. Было попадание в частный жилой дом, при разборе завалов нашли тело женщины.
Еще одна ракета упала недалеко от частного дома, при разлете осколков он загорелся. Без пострадавших.
- 5 сентября президент Зеленский подтвердил уничтожение склада ракет, которыми бомбили Харьков.
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