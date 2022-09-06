UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ударила по Харькову ракетами: под завалами дома нашли тело женщины

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 07:11
Россия ударила по Харькову ракетами: под завалами дома нашли тело женщины - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Армия России ночью нанесла ракетный удар по Харькову, есть минимум одна погибшая. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Под ракетный удар попал Индустриальный район Харькова, написал в 03:07 мэр. Было попадание в частный жилой дом, при разборе завалов нашли тело женщины.

Еще одна ракета упала недалеко от частного дома, при разлете осколков он загорелся. Без пострадавших.

Смотрите также: Украинские военные уничтожили склад армии России под Харьковом: видео большого взрыва

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетный удар Харьков ракеты армия рф индустриальный район
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 