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Украинские военные уничтожили склад армии России под Харьковом: видео большого взрыва видео

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 10:39
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Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии России на Харьковском направлении. Об этом сообщает Стратком ВСУ.

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Там не уточняют, где именно и когда был поражен склад.

Однако утром Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ нанесли удар по скоплению россиян возле Семеновки и Купянска, крупного ж/д узла в Харьковской области. В результате этого удара был уничтожен и склад боеприпасов армии РФ.

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Марко Сировой
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