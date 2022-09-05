Украинские военные уничтожили склад боеприпасов армии России на Харьковском направлении. Об этом сообщает Стратком ВСУ.
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Там не уточняют, где именно и когда был поражен склад.
Однако утром Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ нанесли удар по скоплению россиян возле Семеновки и Купянска, крупного ж/д узла в Харьковской области. В результате этого удара был уничтожен и склад боеприпасов армии РФ.
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