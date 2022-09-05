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ВСУ отбили ряд атак, ударили по узлу у Харькова. РФ запрещает на юге пересекать Днепр – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 07:44
ВСУ отбили ряд атак, ударили по узлу у Харькова. РФ запрещает на юге пересекать Днепр – ГШ - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб)

Украинские военные отбили ряд атак на двух направлениях на Донбассе, ударили по российским войскам возле Купянска – крупного ж/д узла в Харьковской области. Армия России запретила в Херсонской области местным пересекать Днепр, а в Донецке незаконно мобилизует больных, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские военные отбили наступления врага в районах Бахмутского, Веселой Долины, Зайцево, Кодемы и Соледара на Бахмутском направлении, в районах Первомайского, Водяного и Невельского – на Авдеевском.

ВСУ отбили ряд атак, ударили по узлу у Харькова. РФ запрещает на юге пересекать Днепр – ГШ

Силы обороны эффективно ударили по скоплению армии России в районах Купянска и Семеновки Харьковской области. Россияне понесли потери: уничтожены один из полевых складов с боеприпасами, живая сила и военная техника.

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ВСУ отбили ряд атак, ударили по узлу у Харькова. РФ запрещает на юге пересекать Днепр – ГШ

Армия РФ сосредотачивает усилия на полном захвате Донецкой области, удержании оккупированных территорий, созданий условий для возобновления наступлений, пытается улучшить положение. За сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиаударов, обстреливал населенные пункты вдоль линии фронта.

В Херсонской области оккупанты ввели запрет на передвижение местных жителей, в частности запретили пересекать Днепр по мостам и на плавсредствах. В случае нарушения запрета оккупанты угрожают открывать огонь на поражении.

Во временно оккупированном Донецке оккупанты начали врываться в местные больницы и принудительно выписывать больных, чтобы насильно мобилизовать.

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Марко Сировой
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ВСУ Донбасс Херсон Харьков армия рф генштаб купянск юг войска россии
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