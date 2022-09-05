Украинские пограничники ведут активную оборону в районе Святогорска Донецкой области, их тактика позволяет продвигаться вперед. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники разведывают расположение российской техники и военных с помощью беспилотников, рассказывают в ГПСУ. Потом эти цели поражают мобильные группы, которые курсируют вдоль фронта.

На видео зафиксировано работа по позициям врага из станкового противотанкового гранатомета, огонь которого корректировал дрон. Такая тактика позволяет не только наносить потери врагу, но и продвигаться вперед, занимать более выгодные позиции для обороны, отмечают пограничники.

Также на кадрах видно, что на памятнике Артему на одной из окружающих гор водружен украинский флаг.

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Марко Сировой

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