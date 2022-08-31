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"Мы пришли не умирать, а убивать орков". Как "Сивый" из ВСУ бьет "Градом" россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 13:12
Видео - Армія Inform
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Агентство Армія Inform сняло сюжет о работе расчета украинских РСЗО "Град" и об одном из его военнослужащих с позывным "Сивый".

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На кадрах показан выезд БМ-21 "Град" на позиции, наведение огня и залп по российским оккупантам.

"Сегодня мы отработали боевую задачу, настоящую боевую задачу по обезвреживанию бронетранспортера врага. В течение сегодняшнего дня при поступлении сигнала на мой планшет мы будем отрабатывать не одну цель", – рассказывает Сивый.

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Такая динамика продолжается почти каждый день, работы хватает, говорит военный.

"Подразделение реактивной батареи за Украину умирать не собирается. Мы сюда пришли не умирать, мы собираемся воевать и убивать орков", – подытожил "Сивый". 

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Марк Сировой
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ВСУ РСЗО артиллерия град армия рф войска россии сивый
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