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Громом и пламенем: 40-я артбригада показала, как работает по оккупантам – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 11:38
Громом и пламенем: 40-я артбригада показала, как работает по оккупантам – видео - Фото
Скриншот с видео

40-я Отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта опубликовала на Facebook видео с "отчетом" о совместной работе с подразделениями ССО, Нацгвардии, 95-й ОДШБр и 122 бригады ТрО по уничтожению военной техники и других целей оккупантов. 

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На видео, которое снято в основном с дронов, показано выслеживание и уничтожение российской РСЗО "Град", САУ, склада боекомплекта и других объектов.  

  • Согласно сегодняшней сводке Генштаба ВСУ, за 29 августа уничтожены 450 российских военных и десятки единиц техники, а с начала вторжения армия РФ потеряла уже 47 550 ликвидированными.

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Сергей Бережной
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артиллерия 40 артбригада ВСУ
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