Армия РФ потеряла еще 450 военных и десятки единиц техники: сводка результатов работы ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили 450 российских военных и десятки единиц техники за прошедшие сутки. Армия России потеряла уже 47 550 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Украинские защитники 29 августа нанесли наибольшие потери оккупантам на Донецком и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 30 августа армия РФ потеряла на войне:

личного состава – около 47 550 (+450) человек ликвидировано,

танков – 1954 (+7),

боевых бронированных машин – 4294 (+25),

артиллерийских систем – 1079 (+19),

РСЗО – 282 (+3),

средств ПВО – 151 (+2),

самолетов – 234 (0),

вертолетов – 204 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),

крылатых ракет – 196 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3217 (+29),

спецтехники – ​​103 (+2).

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны. Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

На Банковой заявили, что "переговоры" с РФ на южном направлении проходят успешно.

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Марк Сировой

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