Армия РФ потеряла еще 450 военных и десятки единиц техники: сводка результатов работы ВСУ
Силы обороны Украины уничтожили 450 российских военных и десятки единиц техники за прошедшие сутки. Армия России потеряла уже 47 550 ликвидированными с начала полномасштабной войны, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Украинские защитники 29 августа нанесли наибольшие потери оккупантам на Донецком и Кураховском направлениях. С 24 февраля по 30 августа армия РФ потеряла на войне:
личного состава – около 47 550 (+450) человек ликвидировано,
танков – 1954 (+7),
боевых бронированных машин – 4294 (+25),
артиллерийских систем – 1079 (+19),
РСЗО – 282 (+3),
средств ПВО – 151 (+2),
самолетов – 234 (0),
вертолетов – 204 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 847 (+3),
крылатых ракет – 196 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3217 (+29),
спецтехники – 103 (+2).
- 29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны. Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.
- На Банковой заявили, что "переговоры" с РФ на южном направлении проходят успешно.
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