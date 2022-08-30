"Ясность будет через 36 часов". Первые заявления США и Британии о наступлении ВСУ на юге

Больше ясности вокруг наступления Вооруженных Сил Украины на юге, в том числе, о его масштабах, появится в течение 24-36 часов, заявил на брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона. В британской разведке отмечают рост активности украинской артиллерии на юге, но также выводов о масштабах пока не делают.

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Удары по Херсону и вокруг него возросли, говорит чиновник из Пентагона. При этом он пока отказался характеризовать происходящее как контрнаступление. По его словам, больше ясности появится в ближайшие 24-36 часов.

Украинские военные уже некоторое время продвигались в этом регионе, и соотношение между украинскими и российскими силами здесь "намного лучше", чем было раньше на востоке, отметил он.

"Мы не знаем всех деталей того, что делают украинцы… Они понимают, что для проведения атаки требуется большее количество сил, чем для обороны. Поэтому, я думаю, они, вероятно, работали над тем, чтобы скорректировать свою численность", – сказал чиновник.

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Украинские военные также работали дальнобойным оружием по россиянам на юге, а удары авиации становятся все более эффективными, говорят в Пентагоне. Там не исключают, что ВСУ хотят воспользоваться низким моральным духом россиян.

"Представьте, что вы российский солдат... через пару месяцев после начала войны, и по вам сильно бьет артиллерия и HIMARS", – описал чиновник Пентагона состояние россиян.

В британской разведке также отмечают, что 29 августа ВСУ усилили артобстрелы на юге, а дальние удары продолжают нарушать снабжение армии РФ, которое зависит от хрупких линий связи через Днепр. Там также пока не могут уточнить масштабы украинского продвижения.

При этом Россия с начала августа принимала усилия по укреплению своих сил на правом берегу Днепра в районе Херсона, напомнили британцы. В помощь к 49-й армии Южного военного округа были переброшены части 35-й армии Восточного округа. По оценке разведчиков, это может способствовать дезорганизации армии РФ на юге.

"Если Украине удастся провести устойчивые наступательные операции, сплоченность этой непроверенной структуры, вероятно, станет ключевым фактором устойчивости российской обороны на юге", – подытожили в британской разведке.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.

На Банковой заявили, что "переговоры" с РФ на южном направлении проходят успешно.

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Марк Сировой

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