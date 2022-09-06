Россия утром снова ударила по Харькову: в центре повреждены жилой дом и админздание – фото

Армия России утром снова нанесла удар по Харькову, сообщили в Telegram мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

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В результате утреннего обстрела пострадала многоэтажка в Киевском районе, говорит Терехов. Многоквартирный дом разрушен, он находится в центре Харькова, добавил Синегубов.

Уточняется информация о пострадавших.

Позже был еще один прилет в центр Киевского района, сообщил Терехов. Повреждено админздание, информации о пострадавших пока нет. Жилой дом по месту первого прилета пострадал сильно.

ДОПОЛНЕНО В 11:19. Спасатели разбирают завалы, из-под руин жилого дома спасли мужчины и двух женщин, сообщил Терехов. Предварительно не пострадали. Спасатели продолжают работать.

Армия РФ ночью ударила ракетами по Индустриальному району Харькова, а утром – по Кривому Рогу.

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Марко Сировой

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