UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия утром снова ударила по Харькову: в центре повреждены жилой дом и админздание – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 09:50
Россия утром снова ударила по Харькову: в центре повреждены жилой дом и админздание – фото - Фото
Удар по центру Харькова, 6 сентября (фото - Владимир Тимошко, Суспільне Харьков)

Армия России утром снова нанесла удар по Харькову, сообщили в Telegram мэр города Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В результате утреннего обстрела пострадала многоэтажка в Киевском районе, говорит Терехов. Многоквартирный дом разрушен, он находится в центре Харькова, добавил Синегубов.

Уточняется информация о пострадавших.

Позже был еще один прилет в центр Киевского района, сообщил Терехов. Повреждено админздание, информации о пострадавших пока нет. Жилой дом по месту первого прилета пострадал сильно.

ДОПОЛНЕНО В 11:19. Спасатели разбирают завалы, из-под руин жилого дома спасли мужчины и двух женщин, сообщил Терехов. Предварительно не пострадали. Спасатели продолжают работать.

Читайте также: Хорошая вещь MLRS: Зеленский подтвердил уничтожение склада ракет, которыми бомбили Харьков

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел ракетный удар Харьков ракеты армия рф дом центр войска россии киевский район
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 