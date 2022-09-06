"Нас невозможно сломить": Зеленский об обстрелах Харькова и Кривого Рога

Украина и дальше будет шаг за шагом освобождать свою землю, и сломить ее народ террором невозможно. Об этом заявил в Telegram президент Владимир Зеленский.

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Президент написал, что сегодня оккупанты нанесли "очередные ракетные удары по украинским городам. В Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено админздание. В Кривом Роге начался пожар на нефтебазе".

"За каждый удар оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание. Спрятаться не удастся никому", – заявил Зеленский.

"Мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломить", - подчеркнул он.

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Сергій Бережний

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