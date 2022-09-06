UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нас невозможно сломить": Зеленский об обстрелах Харькова и Кривого Рога

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 15:02
Фото - Telegram Zelenskiy Official

Украина и дальше будет шаг за шагом освобождать свою землю, и сломить ее народ террором невозможно. Об этом заявил в Telegram президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президент написал, что сегодня оккупанты нанесли "очередные ракетные удары по украинским городам. В Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено админздание. В Кривом Роге начался пожар на нефтебазе".

"За каждый удар оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание. Спрятаться не удастся никому", – заявил Зеленский.

"Мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломить", - подчеркнул он.

Читайте также: Хорошая вещь MLRS: Зеленский подтвердил уничтожение склада ракет, которыми бомбили Харьков

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский кривой рог Харьков обстрелы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 