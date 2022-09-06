"Нас невозможно сломить": Зеленский об обстрелах Харькова и Кривого Рога
Украина и дальше будет шаг за шагом освобождать свою землю, и сломить ее народ террором невозможно. Об этом заявил в Telegram президент Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Президент написал, что сегодня оккупанты нанесли "очередные ракетные удары по украинским городам. В Харькове разрушен многоквартирный дом в центральной части города и повреждено админздание. В Кривом Роге начался пожар на нефтебазе".
"За каждый удар оккупантов будет ждать возмездие и справедливое наказание. Спрятаться не удастся никому", – заявил Зеленский.
"Мы и дальше будем шаг за шагом освобождать нашу украинскую землю. Нас невозможно сломить", - подчеркнул он.
Читайте также: Хорошая вещь MLRS: Зеленский подтвердил уничтожение склада ракет, которыми бомбили Харьков
Комментарии