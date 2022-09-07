Вооруженные Силы Украины показали момент сбития российского штурмовика Су-25, по предварительным данным — в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
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По его словам, украинские защитники приземлили штурмовик Су-25 оккупантов в районе Волохова Яра Чугуевского района Харьковской области.
Отметим, что наверняка неизвестно, где именно и когда был сбит данный самолет.
СПРАВКА. Су-25 "Грач" — советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолёт. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Су-25 впервые поднялся в воздух 22 февраля 1975 года. Самолёты этого типа эксплуатируются с 1981 года, принимали участие во множестве военных конфликтов.
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