В Запорожской области Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1". Соответствующее видео поражения техники опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Разведчики заявили со ссылкой на оперативное командование "Юг", что 19 августа в Запорожской области был уничтожен редкий образец российского вооружения — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Также были поражены четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

В ГУР отметили, что точное попадание по обозначенным координатам полностью вывело из строя технику противника, которая позволяла ему корректировать огонь артиллерии.

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Дмитрий Гриниченко

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