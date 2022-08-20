В Запорожской области Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1". Соответствующее видео поражения техники опубликовало Главное управление разведки Минобороны.
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Разведчики заявили со ссылкой на оперативное командование "Юг", что 19 августа в Запорожской области был уничтожен редкий образец российского вооружения — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".
Также были поражены четыре единицы автомобильной и бронированной техники.
В ГУР отметили, что точное попадание по обозначенным координатам полностью вывело из строя технику противника, которая позволяла ему корректировать огонь артиллерии.
- В июле 2022 года российский оккупант спрятался под танком от удара с дрона: СБУ взорвала весь танк.
- 20 августа ПВО в Днепропетровской области сбила утром все четыре ракеты "Калибр" российских оккупантов.
- Также 20 августа в Севастополе был удар по штабу Черноморского флота РФ и другие взрывы в Крыму.
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