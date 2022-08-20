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В Запорожской области ВСУ уничтожили редкую российскую РЛС "Зоопарк-1" — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 12:42
Уничтожение РЛС "Зоопарк-1" (Фото: скриншот с видео)
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В Запорожской области Вооруженные Силы Украины уничтожили редкий российский радиолокационный комплекс "Зоопарк-1". Соответствующее видео поражения техники опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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Разведчики заявили со ссылкой на оперативное командование "Юг", что 19 августа в Запорожской области был уничтожен редкий образец российского вооружения — радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".

Также были поражены четыре единицы автомобильной и бронированной техники.

В ГУР отметили, что точное попадание по обозначенным координатам полностью вывело из строя технику противника, которая позволяла ему корректировать огонь артиллерии. 

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Дмитрий Гриниченко
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война запорожская область разведка уничтожение техники
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