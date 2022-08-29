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Артиллерия ВСУ уничтожила российскую САУ "Мста-С". Нацгвардия показала эффектное видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 17:49
Уничтожение САУ "Мста-С" в Харьковской области (Фото: скриншот с видео)
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Артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

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Гвардейцы заявили, что САУ 2С19 "Мста-С", которая способна бить на 29 км, была уничтожена на севере Харьковской области в районе государственной границы с Россией. 

Это общий результат работы артиллерийской разведки Нацгвардии и артиллеристов одной из бригад ВСУ. Бойцы НГУ и Сил специальных операций разведали цель при помощи беспилотника, корректировали огонь и выясняли результаты поражения.

Артиллеристы нанесли точный и филигранный удар по вражеской САУ, заявили в Нацгвардии. 

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Дмитрий Гриниченко
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