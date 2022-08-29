Артиллерия Вооруженных Сил Украины уничтожила российскую самоходную артиллерийскую установку "Мста-С" в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

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Гвардейцы заявили, что САУ 2С19 "Мста-С", которая способна бить на 29 км, была уничтожена на севере Харьковской области в районе государственной границы с Россией.

Это общий результат работы артиллерийской разведки Нацгвардии и артиллеристов одной из бригад ВСУ. Бойцы НГУ и Сил специальных операций разведали цель при помощи беспилотника, корректировали огонь и выясняли результаты поражения.

Артиллеристы нанесли точный и филигранный удар по вражеской САУ, заявили в Нацгвардии.

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Дмитрий Гриниченко

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