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В Харьковской области бойцы 93-й бригады уничтожили БМП россиян — эффектное видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2022, 10:31
Уничтожение БМП оккупантов (Фото: скриншот с видео 93-й бригады)
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Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. 

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На записи можно увидеть эффектное уничтожение бойцами 93-й ОМБр Холодный Яр БМП россиян, которая ехала в небольшой колонне через поле. 

В начале августа бойцы 93-й бригады освободили село Дибровное в Харьковской области. Они идут вперед на Изюмском направлении, оттеснили россиян за Дибровное и передвинули линию фронта. Оккупантов отрезали от поставок – и они убегали, бросая технику.

Дибровное находится под временно оккупированным Изюмом, 4 августа в Генштабе сообщили, что на этом направлении было освобождено несколько населенных пунктов.

  • Аналитики ISW говорят, что ВСУ перехватывают инициативу – и если Украина сможет одновременно наступать под Херсоном и Изюмом, то российское командование окажется перед сложным выбором.
  • 9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было. 
  • По состоянию на 10 августа российская армия потеряла в Украине 42 800 человек убитыми, 1832 танка и 4086 единиц боевой бронированной техники. 

Читайте также: Переброска войск России на юг создаст условия для контрнаступления ВСУ под Изюмом – ISW 

Дмитрий Гриниченко
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война харьковская область военная техника 93 бригада
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