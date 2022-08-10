В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили боевую машину пехоты российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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На записи можно увидеть эффектное уничтожение бойцами 93-й ОМБр Холодный Яр БМП россиян, которая ехала в небольшой колонне через поле.

В начале августа бойцы 93-й бригады освободили село Дибровное в Харьковской области. Они идут вперед на Изюмском направлении, оттеснили россиян за Дибровное и передвинули линию фронта. Оккупантов отрезали от поставок – и они убегали, бросая технику.

Дибровное находится под временно оккупированным Изюмом, 4 августа в Генштабе сообщили, что на этом направлении было освобождено несколько населенных пунктов.

Аналитики ISW говорят, что ВСУ перехватывают инициативу – и если Украина сможет одновременно наступать под Херсоном и Изюмом, то российское командование окажется перед сложным выбором.

9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки" в Новофедоровке. В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас, и огневого поражения якобы не было.

По состоянию на 10 августа российская армия потеряла в Украине 42 800 человек убитыми, 1832 танка и 4086 единиц боевой бронированной техники.

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Дмитрий Гриниченко

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