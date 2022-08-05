Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу у России – ISW

Украина, вероятно, перехватывает у России стратегическую инициативу и заставляет Москву перераспределять силы. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отметили, что Россия все чаще перебрасывает войска в Херсонскую и Запорожскую области с Донбасса, где оккупанты, вероятно, оставили попытки захватить Северск и Славянск.

По их словам, эта переброска отличается от предыдущих подобных ситуаций, когда РФ приостанавливала наступления на юге и под Харьковом. Сейчас Россия, похоже, реагирует на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирает цели, объяснили в ISW.

"Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны", – пишут аналитики.

По их словам, серьезность дилеммы перед российским командованием также зависит от способности ВСУ проводить масштабные контрнаступательные операции одновременно на нескольких направлениях.

Если Украина сможет сильно надавить на Изюмском направлении, продолжая переход в контрнаступление под Херсоном, то российское командование станет перед сложным выбором, говорят в ISW. Москве придется либо отказаться от западных позиций вокруг Изюма, либо перебросить больше войск и техники с другого направления, чтобы попытаться удержать линию фронта.

Ранее в ISW заявляли, что переброска войск России на юг создаст условия для контрнаступления ВСУ под Изюмом.

Вчера в Генштабе заявили, что ВСУ продвинулись и освободили несколько населенных пунктов в районе Изюм-Славянск.

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Марк Сировой

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