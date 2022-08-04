UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ отошли в районе Авдеевки и Бахмута, но освободили два поселка на Донбассе — карта

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 17:05
ВСУ отошли в районе Авдеевки и Бахмута, но освободили два поселка на Донбассе — карта - Фото
Бойцы ВСУ на позициях (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины вынуждены были отойти с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута, однако освободили два поселка на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, основные усилия Кремля в последнее время были сосредоточены на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. За неделю ВСУ улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах Мазановки, Бражковки, Сулугуновки и Дмитриевки. Освободили Мазановку и Дмитриевку неподалеку от Славянска.

Мазановка отмечена красной точкой (Карта: googlemaps.com)

Он отметил, что на Краматорском и Бахмутском направлениях противник обстреливает позиции ВСУ из артиллерии и проводит штурмы, чтобы вытеснить украинские войска с занятых рубежей.

Вследствие массированного применения россиянами артиллерии и активных штурмовых действий в районах Доломитного и Кодемы, врагу удалось потеснить ВСУ — украинские войска оставили Семигорье и перешли к обороне на восточных окраинах Кодемы.

Семигорье и Кодема (Карта: googlemaps.com)

На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. После массированного применения авиации и артиллерии 30 июля ВСУ были вынуждены покинуть шахту "Бутовка" и перейти к обороне южнее Авдеевки. 

Шахта Бутовка (Карта: googlemaps.com)

Читайте также: "Пески, Авдеевка – там ад. Мы делаем все возможное". Обращение Зеленского

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 