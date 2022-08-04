ВСУ отошли в районе Авдеевки и Бахмута, но освободили два поселка на Донбассе — карта

Вооруженные Силы Украины вынуждены были отойти с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и в направлении Бахмута, однако освободили два поселка на Донбассе. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, основные усилия Кремля в последнее время были сосредоточены на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. За неделю ВСУ улучшили тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника в районах Мазановки, Бражковки, Сулугуновки и Дмитриевки. Освободили Мазановку и Дмитриевку неподалеку от Славянска.

Он отметил, что на Краматорском и Бахмутском направлениях противник обстреливает позиции ВСУ из артиллерии и проводит штурмы, чтобы вытеснить украинские войска с занятых рубежей.

Вследствие массированного применения россиянами артиллерии и активных штурмовых действий в районах Доломитного и Кодемы, врагу удалось потеснить ВСУ — украинские войска оставили Семигорье и перешли к обороне на восточных окраинах Кодемы.

На Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. После массированного применения авиации и артиллерии 30 июля ВСУ были вынуждены покинуть шахту "Бутовка" и перейти к обороне южнее Авдеевки.

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Дмитрий Гриниченко

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