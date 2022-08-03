Оккупанты вели наступательные действия на трех направлениях, везде остановлены – Генштаб

Российские оккупанты вели наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Южнобужском направлениях. Везде были остановлены украинскими защитниками и вынуждены отойти. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем враг обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина Буда, Рыжевка и Журавка Сумской области.

На Харьковском направлении противник осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дуванка, Дементиевка, Золочев, Прудянка, Светличное, Питомник, Русская Лозовая, Лесное, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Михайловка, Коробки Мосьпаново, Пришиб, Перемога, Украинка, Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов, Молодова и Большая Бабка. Нанес авиаудар неподалеку от Прудянки.

На Славянском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Протопоповка, Большая Камышеваха, Мечебилово, Гусаровка, Чеполь, Норцовка, Долина, Мазановка, Краснополье. Новопавловка, Довгенькое, Дубровное, Бражковка, Вернополье, Красное, Карнауховка, Ридне, Адамовка, Богородичное и Маяк.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Звановки, Стародубовки, Спорного, Северского, Верхнекаменского, Пискуновки и Григорьевки.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледар, Яковлевка, Зайцево, Майское, Кодема, Майорск, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополовка, Белое. Также враг нанес авиационные удары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

Российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Видродження – Кодема, Видродження – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам урон и отбросили назад.

На Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

Враг пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Богоявленка, Шевченко, Владимировка, Павловка, Большая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Новополь, Зеленое Поле, Новоселка, Железнодорожное, Малые Щербаки, Каменское, Лукьяновское, Нескучное, Полтавка, Могила Сторожева, Ольговское, Новоандреевка, Новоданиловка, Красное, Белогорье и Времовка. Враг нанес авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

Все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупарево, Партизанское, Кобзарцы, Новая Зоря, Андреевка, Лепетиха, Галициново, Любомировка и Красная Долина.

Нанес авиационный удар возле урочища Андреевка. Вел наступательный бой в направлении Белогорки, успеха не имел, отошел.

"Оккупанты деморализованы тотальным сопротивлением украинского народа. Российскому командованию все труднее пополнять подразделения, терпящие потери в развязанной им бессмысленной войне", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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