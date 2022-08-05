Россия наступает по двум направлениям на Донбассе, хочет продвинуться от Донецка – Генштаб
Армия России наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе, хочет продвинуться на запад от Донецка, вела обстрелы под Харьковом, на юге и в приграничье на севере. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Север
На Волынском и Полесском направлениях – войска Беларуси усиленно охраняют границу, проверяют боеготовность спецназа. На Северском – РФ из артиллерии обстреляла гражданскую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.
Слобожанское направление
На Харьковском – враг бил из артиллерии в районе Харькова, Борщевой, Великих Проходов, Коробочкиного, Циркунов и других населенных пунтков. На Славянском – российские обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Великой Камышевахи и других населенных пунктов.
Читайте также: У Путина проблемы с армией. Это дает Украине шанс отбивать юг. Обзор западных медиа
Донбасс
РФ проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка и создать условия для захвата Бахмута и Соледара.
Краматорское направление – обстрелы РФ из артиллерии и танков в районе Северска и других населенных пунктов, были и стрелковые бои. Бахмутское – враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру, безуспешно вел наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения.
Авдеевское – РФ била из артиллерии и танков в районе Песков, Пречистовки, Шевченко и других населенных пунктов, вел наступательные бои, боевые действия продолжаются. Новопавловское и Запорожское – РФ активных боевых действий не вела, обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру.
Южнобугское
Армия РФ сосредоточила усилия на недопущении продвижения украинских войск, интенсивно использует БПЛА, обстреливала в районах Николаева и ряда населенных пунктов, нанесла ракетный удар по инфраструктуре Николаевки Одесской области.
Читайте также: ВСУ отбили штурм спецвзвода и танков оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"
Комментарии