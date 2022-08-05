UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия наступает по двум направлениям на Донбассе, хочет продвинуться от Донецка – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 07:30
Россия наступает по двум направлениям на Донбассе, хочет продвинуться от Донецка – Генштаб - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе, хочет продвинуться на запад от Донецка, вела обстрелы под Харьковом, на юге и в приграничье на севере. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Север

На Волынском и Полесском направлениях – войска Беларуси усиленно охраняют границу, проверяют боеготовность спецназа. На Северском – РФ из артиллерии обстреляла гражданскую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.

Слобожанское направление

На Харьковском – враг бил из артиллерии в районе Харькова, Борщевой, Великих Проходов, Коробочкиного, Циркунов и других населенных пунтков. На Славянском – российские обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Великой Камышевахи и других населенных пунктов.

Читайте также: У Путина проблемы с армией. Это дает Украине шанс отбивать юг. Обзор западных медиа

Донбасс

РФ проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка и создать условия для захвата Бахмута и Соледара.

Краматорское направление – обстрелы РФ из артиллерии и танков в районе Северска и других населенных пунктов, были и стрелковые бои. Бахмутское – враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру, безуспешно вел наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения.

Авдеевское – РФ била из артиллерии и танков в районе Песков, Пречистовки, Шевченко и других населенных пунктов, вел наступательные бои, боевые действия продолжаются. Новопавловское и Запорожское – РФ активных боевых действий не вела, обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру.

Южнобугское

Армия РФ сосредоточила усилия на недопущении продвижения украинских войск, интенсивно использует БПЛА, обстреливала в районах Николаева и ряда населенных пунктов, нанесла ракетный удар по инфраструктуре Николаевки Одесской области.

Читайте также: ВСУ отбили штурм спецвзвода и танков оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Донбасс наступление Донецк армия рф генштаб войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 