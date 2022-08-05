Россия наступает по двум направлениям на Донбассе, хочет продвинуться от Донецка – Генштаб

Армия России наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях на Донбассе, хочет продвинуться на запад от Донецка, вела обстрелы под Харьковом, на юге и в приграничье на севере. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Север

На Волынском и Полесском направлениях – войска Беларуси усиленно охраняют границу, проверяют боеготовность спецназа. На Северском – РФ из артиллерии обстреляла гражданскую инфраструктуру в Сумской и Черниговской областях.

Слобожанское направление

На Харьковском – враг бил из артиллерии в районе Харькова, Борщевой, Великих Проходов, Коробочкиного, Циркунов и других населенных пунтков. На Славянском – российские обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Великой Камышевахи и других населенных пунктов.

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Донбасс

РФ проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях, пытается расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка и создать условия для захвата Бахмута и Соледара.

Краматорское направление – обстрелы РФ из артиллерии и танков в районе Северска и других населенных пунктов, были и стрелковые бои. Бахмутское – враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру, безуспешно вел наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения.

Авдеевское – РФ била из артиллерии и танков в районе Песков, Пречистовки, Шевченко и других населенных пунктов, вел наступательные бои, боевые действия продолжаются. Новопавловское и Запорожское – РФ активных боевых действий не вела, обстреливала гражданскую и военную инфраструктуру.

Южнобугское

Армия РФ сосредоточила усилия на недопущении продвижения украинских войск, интенсивно использует БПЛА, обстреливала в районах Николаева и ряда населенных пунктов, нанесла ракетный удар по инфраструктуре Николаевки Одесской области.

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Марк Сировой

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