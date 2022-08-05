ВСУ отбили штурм спецвзвода и танков оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"
4 августа Вооруженные Силы Украины отбили вражеский штурм в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Российские оккупанты совершили попытку ведения штурмовых действий силами спецвзвода при поддержке БТР-82А и танкового взвода в направлении Сухого Ставка – Лозового. Попытка была безуспешной, враги отошли с потерями.
Вражеская штурмовая авиация нанесла 16 ударов вдоль линии столкновения по позициям украинских военных и недавно освобожденным населенным пунктам. "Без потерь", – сообщает ОК "Юг".
После этого оккупанты обстреляли Ивановку из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра. "Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении ОК "Юг".
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