ВСУ отбили штурм спецвзвода и танков оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

4 августа Вооруженные Силы Украины отбили вражеский штурм в Херсонской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Российские оккупанты совершили попытку ведения штурмовых действий силами спецвзвода при поддержке БТР-82А и танкового взвода в направлении Сухого Ставка – Лозового. Попытка была безуспешной, враги отошли с потерями.

Вражеская штурмовая авиация нанесла 16 ударов вдоль линии столкновения по позициям украинских военных и недавно освобожденным населенным пунктам. "Без потерь", – сообщает ОК "Юг".

После этого оккупанты обстреляли Ивановку из тяжелой ствольной артиллерии 152-го калибра. "Погиб один человек, масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении ОК "Юг".

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Наталия Медведева

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