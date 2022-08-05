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ВСУ освободили Дибровное в Харьковской области: видео села с дрона, интервью офицера видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 10:50
Видео - 93 бригада
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Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Украинские военные освободили село Дибровное в Харьковской области. Об этом сообщает 93 отдельная механизированная бригада Холодный Яр.

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Отмечается, что бойцы бригады уверенно идут вперед на Изюмском направлении, оттеснили россиян за Дибровное и передвинули линию фронта. Оккупантов отрезали от поставок – и они убегали, бросая технику.

Офицер бригады по имени Александр рассказал, что "от села осталось маловато", территория освобождена, но осталось много мин. По его словам, здесь было множество россиян, уцелевшую технику армии РФ украинские военные забирают, в частности, используют как доноров запчастей.

Дибровное находится под временно оккупированным Изюмом. Вчера в Генштабе сообщили, что на этом направлении было освобождено несколько населенных пунктов.

ВСУ освободили Дибровное в Харьковской области: видео села с дрона, интервью офицера

  • Аналитики ISW говорят, что ВСУ перехватывают инициативу – и если Украина сможет одновременно наступать под Херсоном и Изюмом, то российское командование предстанет перед сложным выбором.

Читайте также: Хотели прорваться, получилось порваться". Под Изюмом сорвали танковую атаку России: видео 

Марк Сировой
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ВСУ освобождение харьковская область изюм 93 бригада дибровное
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