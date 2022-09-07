Внезапные операции ВСУ в Харьковской области, удары на опережение под Херсоном – ISW

Вооруженные Силы Украины с высокой вероятностью предприняли внезапные контратаки на юге Харьковской области и отбили несколько населенных пунктов, пишут в сегодняшней сводке эксперты вашингтонского Института исследования войны (ISW).

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ISW указывает в сводке, что 6 сентября ВСУ провели в районе Балаклеи в Харьковской области контратаку, которая, вероятно, отбросила российские силы на левый берег (северную сторону) рек Северский Донец и Средняя Балаклейка.

Аналитики считают, что предполагаемые успехи ВСУ в Харьковской области обусловлены, среди прочего, переброской российских сил из этого района на Херсонское направление для защиты от вероятного украинского контрнаступления.

Одновременно в Херсонской области Силы обороны Украины на оперативном уровне продолжают действовать на опережение и наносят удары по российским логистическим узлам, транспортным средствам, скоплениям живой силы и техники, а также командным пунктам.

Эксперты констатируют, что российские оккупационные войска медленно продвигаются к югу от Бахмута и продолжают наземные атаки на север, северо-запад и юго-запад от Донецка.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что российские ЧВК несут существенные потери в Харьковской области, в некоторых из их подразделений потеряли уже более 40% убитыми и ранеными.

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Сергій Бережний

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