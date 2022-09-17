Кулеба: Для нас загадка, почему Германия не дает Украине танки Leopard

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему Германия не может передать Украине танки Leopard, если уже передала самоходные гаубицы. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это тоже нужно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам самое нужное в бою. В чем проблема?" – сказал Кулеба.

Он добавил, что у него создается впечатление, что правительство Германия уперлось в какую-то "стену" с этими танками. Кулеба надеется, что канцлер Олаф Шольц сможет ее снести.

"Даже если солдатам понадобится больше времени на то, чтобы овладеть "Леопардами", эти танки понадобятся и через два-три месяца. Решение нужно принять сейчас", – сказал Кулеба.

Он добавил, что скорость украинского контрнаступления зависит исключительно от поставок вооружения от западных партнеров.

Еще 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии передать ВСУ Leopard, но этого до сих пор не произошло

12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о передаче ВСУ танков, сказал, что Германия не хочет быть единственной страной, которая сделает это.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль позже добавил, что Германия не хочет поставлять Украине танки, потому что подготовка экипажей для работы с ними займет слишком много времени.

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Андрій Водяний

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