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Кулеба: Для нас загадка, почему Германия не дает Украине танки Leopard

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2022, 10:04
Кулеба: Для нас загадка, почему Германия не дает Украине танки Leopard - Фото
Leopard-2A4-Tank-1

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему Германия не может передать Украине танки Leopard, если уже передала самоходные гаубицы. Об этом он сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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"Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это тоже нужно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам самое нужное в бою. В чем проблема?" – сказал Кулеба.

Он добавил, что у него создается впечатление, что правительство Германия уперлось в какую-то "стену" с этими танками. Кулеба надеется, что канцлер Олаф Шольц сможет ее снести.

"Даже если солдатам понадобится больше времени на то, чтобы овладеть "Леопардами", эти танки понадобятся и через два-три месяца. Решение нужно принять сейчас", – сказал Кулеба.

Он добавил, что скорость украинского контрнаступления зависит исключительно от поставок вооружения от западных партнеров.

  • Еще 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии передать ВСУ Leopard, но этого до сих пор не произошло
  • 12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о передаче ВСУ танков, сказал, что Германия не хочет быть единственной страной, которая сделает это.
  • Сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль позже добавил, что Германия не хочет поставлять Украине танки, потому что подготовка экипажей для работы с ними займет слишком много времени.

Читайте также: "Полная чушь", что украинцам нужно долго учиться на Leopard – эксгенерал бундесвера

Андрій Водяний
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Германия оружие танки военная помощь дмитрий кулеба Leopard олаф шольц
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