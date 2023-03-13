Положительное отношение к Украине в США вышло на исторический максимум

Количество американцев, положительно относящихся к Украине, достигло рекордно высокого уровня – 68%. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на шесть пунктов, а по сравнению с 2020-м – на 11 пунктов, свидетельствуют данные опроса социологической службы Gallup.

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Предыдущий максимум положительного отношения составил 67%, он был зафиксирован в 2005 году вскоре после победы Оранжевой революции.

Отрицательно оценивают Украину 31% американцев, и только 2% опрошенных заявили, что не сформировали свое мнение об Украине.

Позитивное отношение к Украине преобладает среди избирателей обеих основных партий: среди сторонников Демократической партии – 82%, среди республиканцев – 52%. Но если в прошлом году разрыв между партиями составил всего 9 пунктов, то в этом году – целых 26 пунктов.

Война почти никак не повлияла на отношение республиканцев к Украине, в то время как расположение среди избирателей Демократической партии подскочила сразу на 16 пунктов.

Россию в США не любят одинаково в обеих партиях.

Негативное отношение к РФ в 2023 году, по данным Gallup, достигло рекордного высокого уровня в 90%. При этом 59% из них относятся к России "крайне негативно".

Положительно оценивают Россию всего 9% американцев. Это самый низкий показатель за все время проведения подобных исследований с 1989 года. В 2022 году он равнялся 15%.

Большинство респондентов (56%) сказали, что война между Россией и Украиной представляет серьезную угрозу жизненно важным интересам США. Кроме этого, большая часть американцев (51%) рассматривает как критическую угрозу и военную мощь России.

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Андрій Водяний

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