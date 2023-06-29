Українці цінують США, Британію, Польщу, ФРН. Туреччина – не ворожа, з Китаєм непросто: опитування

Українці продовжують високо цінувати союзників – Польщу, США, Велику Британію, а ставлення їх до Німеччини стає дедалі позитивнішим. Водночас все більше опитаних соціологами групи Рейтинг людей вважають Китай ворожим. Туреччину українці не сприймають як ворожу; найімовірніше, нейтральною країною.

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На початок літа 2023 року 94% респондентів вважали Польщу дружньою країною, 86% – США, 85% – Велику Британію.

Відсоток оцінки Німеччини як дружньої країни збільшився із 65% минулого року до 80%.

Водночас якщо в жовтні 2022 року Китай вважали найімовірніше нейтральною країною 63% українців, а ще 18% – ворожою, то зараз нейтральність бачать 52%, а ворожість – 34%.

Щодо Туреччини збільшилася оцінка її як нейтральної країни: 48% вважають її такою (минулої осені – 39%) і 40% – дружньою (раніше – 51%). Водночас кількість українців, які вважають Туреччину ворожою, мінімальна і відсоток не змінюється: лише 3%.

Ось як ставлення українців до країн змінювалося з часом:

Опитування групи Рейтинг у співпраці з ГО "Центр Трансатлантичного діалогу" проведено 1-2 червня 2023 року телефоном з використанням комп'ютера серед 1000 українців від 18 років скрізь у країні, окрім окупації та територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок. Похибка не вища за 3,1%.

Яким було ставлення українців до Росії на початку лютого 2022 року: опитування КМІС.

Через рік після початку великої війни більшість європейців бажали Україні перемоги, але не хотіли збільшувати підтримку.

У березні 2023 року Gallup повідомив, що позитивне ставлення до України у США вийшло на історичний максимум.

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