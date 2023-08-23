Українців запитали, як вони ставляться до мешканців окупованих територій – опитування

До людей, які проживають на окупованих росіянами у 2022 році територіях Херсонської та Запорізької областей, в Україні "дуже позитивне" ставлення, пишуть соціологи Групи Рейтинг. Прохолодніше ставлення до тих, хто у захопленому РФ Криму, і найменш тепле – до людей на окупованому сході.

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83% опитаних українців "тепло" ставляться до людей, які опинилися в окупації у Херсонській та Запорізькій областях та залишилися там жити. Ще 11% респондентів мають "нейтральне" ставлення і лише 5% – "холодне".

Що стосується поки що окупованого Криму, то цифри такі: 46%, 23% та 31% відповідно.

До жителів захоплених окупантами східних територій ставлення негативніше: 59% опитаних ставляться "холодно", 18% – "нейтрально" та 22% – "тепло".

Соціологи не робили поділу на "старі" окуповані землі сходу та новозахоплені Росією у 2022 році.

Примітка. У дослідженні використано некоректне і таке, що грає на руку пропаганді противника, визначення, – "жителі так званих ДНР/ЛНР". ДНР/ЛНР – це створені Росією на території Донецької та Луганської областей терористичні організації, що повністю підконтрольні Москві.

Опитування проведене 16-20 серпня 2023 року серед 6050 респондентів телефоном за допомогою комп'ютера. Вибірка випадкова, респонденти отримували запрошення через месенджери та соціальні мережі. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше як 1,5%.

Опитування на початку літа-2023 показало, що в більшості українців є близькі родичі або друзі, які були поранені або загинули через повномасштабне російське вторгнення.

Опитування у серпні 2023 року показало, що абсолютна більшість українців не збирається "міняти" території на "мир".

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