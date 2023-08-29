UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцев спросили, что считать победой в войне против российских оккупантов – опрос

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 13:49
Украинцев спросили, что считать победой в войне против российских оккупантов – опрос - Фото
Дети играют на уничтоженном танке РФ в Киеве, 4 июня 2023 года (фото - EPA)

Кроме условия "прекращение атак России", подавляющее большинство украинцев будут считать победой в войне деоккупацию всех территорий Украины и выход Сил обороны на границы 1991 года. Это следует из июньского опроса Киевского международного института социологии.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Только выход на границы 1991 года будет считаться победой для 83,5% опрошенных.

Следующий самый распространенный ответ – "сложно сказать": так реагировали на вопрос всего 5,5% украинцев.

Остальные варианты ("удержание нынешних территорий", "деоккупация всего, кроме Донбасса", "деоккупация всего, кроме Крыма" и "деоккупация захваченного россиянами с 24.02.2022") не набирают даже 5%.

Нажмите на график выше, чтобы увеличить его

Опрос проведен с 17 по 27 июня 2023 года КМИС по заказу Института социологии НАНУ среди 2004 украинцев от 18 лет везде, кроме оккупации, методом телефонных интервью с использованием компьютера исключительно по мобильным телефонным номерам.

Погрешность выборки — не превышает 2,5%.

  • Опрос Деминициатив в августе 2023 года показал, что абсолютное большинство (90%) украинцев не собирается "менять" территории на "мир".
  • Также в августе Группа Рейтинг спросила украинцев, как они относятся к жителям оккупированных территорий.
  • Абсолютное большинство украинцев потеряли близких родственников или друзей из-за РФ (данные КМИС за конец весны-начало лета-2023).

Читайте также: Украинец-2023. Как изменился национальный портрет за последние 10 лет

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаоккупациядеоккупацияпрогнозопроскмиссоциология
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 