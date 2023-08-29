Украинцев спросили, что считать победой в войне против российских оккупантов – опрос

Кроме условия "прекращение атак России", подавляющее большинство украинцев будут считать победой в войне деоккупацию всех территорий Украины и выход Сил обороны на границы 1991 года. Это следует из июньского опроса Киевского международного института социологии.

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Только выход на границы 1991 года будет считаться победой для 83,5% опрошенных.

Следующий самый распространенный ответ – "сложно сказать": так реагировали на вопрос всего 5,5% украинцев.

Остальные варианты ("удержание нынешних территорий", "деоккупация всего, кроме Донбасса", "деоккупация всего, кроме Крыма" и "деоккупация захваченного россиянами с 24.02.2022") не набирают даже 5%.

Опрос проведен с 17 по 27 июня 2023 года КМИС по заказу Института социологии НАНУ среди 2004 украинцев от 18 лет везде, кроме оккупации, методом телефонных интервью с использованием компьютера исключительно по мобильным телефонным номерам.

Погрешность выборки — не превышает 2,5%.

Опрос Деминициатив в августе 2023 года показал, что абсолютное большинство (90%) украинцев не собирается "менять" территории на "мир".

Также в августе Группа Рейтинг спросила украинцев, как они относятся к жителям оккупированных территорий.

Абсолютное большинство украинцев потеряли близких родственников или друзей из-за РФ (данные КМИС за конец весны-начало лета-2023).

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