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Українців запитали, що вони вважатимуть перемогою у війні проти російських окупантів – опитування

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 13:49
Українців запитали, що вони вважатимуть перемогою у війні проти російських окупантів – опитування - Фото
Діти граються на знищеному танку РФ у Києві, 4 червня 2023 року (фото - EPA)

Крім умови "припинення атак Росії", переважна більшість українців вважатимуть перемогою у війні деокупацію всіх територій України та вихід Сил оборони на кордони 1991 року. Це випливає з червневого опитування Київського міжнародного інституту соціології.

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Лише вихід на кордони 1991 року вважатиметься перемогою для 83,5% опитаних.

Наступна найпоширеніша відповідь – "складно сказати": так реагували на запитання лише 5,5% українців.

Решта варіантів ("утримання нинішніх територій", "деокупація всього, крім Донбасу", "деокупація всього, крім Криму" та "деокупація захопленого росіянами з 24.02.2022") не набирають навіть 5%.

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Опитування проведене з 17 по 27 червня 2023 року КМІС на замовлення Інституту соціології НАНУ серед 2004-х українців від 18 років скрізь, крім окупації, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера виключно за телефонними номерами.

Похибка вибірки не перевищує 2,5%.

  • Опитування Демініціатив у серпні 2023 року показало, що абсолютна більшість (90%) українців не збирається "міняти" території на "мир".
  • Також у серпні Група Рейтинг запитала українців, як вони ставляться до мешканців окупованих територій.
  • Абсолютна більшість українців втратила близьких родичів або друзів через РФ (дані КМІС за кінець весни-початок літа-2023).

Читайте також: Українець-2023. Як змінився національний портрет за останні 10 років

Євген Пилипенко
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