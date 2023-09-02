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Союзники: Наступление РФ на Купянск может подорвать ее оборону на линии Токмак-Мелитополь

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2023, 10:43
Союзники: Наступление РФ на Купянск может подорвать ее оборону на линии Токмак-Мелитополь - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Наступление россиян на Купянск может подорвать их оборону в Запорожской области, где атакуют Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Британцы пишут, что ВСУ продолжают наступать в направлении Мелитополя, достигнув первой главной линии обороны оккупантов.

Отмечается, что силы РФ, состоящие из 58 общевойсковой армии и подразделений Воздушно-десантных войск, стремятся сорвать украинские атаки, продолжая при этом наступление на Купянск. 

Союзники подчеркивают, что Москва, вероятно, стремилась отвлечь Украину от наступления на юге, вынудив ее разделить силы между Купянском и Запорожьем. 

Россияне добились скромных успехов в районе Купянска с момента начала наступления Сил обороны на юге, а поэтому, скорее всего, стремится извлечь из этого выгоду, продолжая бросать ресурсы на восток, однако рискует разделить свои силы, резюмировали в сводке.

Читайте также: Анонимам из Пентагона стоит больше вооружать ВСУ, а не советовать украинцам, как им воевать – Макфол

Дмитрий Гриниченко
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