Союзники: Наступление РФ на Купянск может подорвать ее оборону на линии Токмак-Мелитополь

Наступление россиян на Купянск может подорвать их оборону в Запорожской области, где атакуют Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Британцы пишут, что ВСУ продолжают наступать в направлении Мелитополя, достигнув первой главной линии обороны оккупантов.

Отмечается, что силы РФ, состоящие из 58 общевойсковой армии и подразделений Воздушно-десантных войск, стремятся сорвать украинские атаки, продолжая при этом наступление на Купянск.

Союзники подчеркивают, что Москва, вероятно, стремилась отвлечь Украину от наступления на юге, вынудив ее разделить силы между Купянском и Запорожьем.

Россияне добились скромных успехов в районе Купянска с момента начала наступления Сил обороны на юге, а поэтому, скорее всего, стремится извлечь из этого выгоду, продолжая бросать ресурсы на восток, однако рискует разделить свои силы, резюмировали в сводке.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

22 августа 2023 года воины 47 ОМБр с боями вошли в Работино и организовали эвакуацию мирных жителей. Впоследствии появилось видео, на котором воины устанавливают в населенном пункте государственный флаг.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в деталях, как происходило освобождение Работино.

Читайте также: Анонимам из Пентагона стоит больше вооружать ВСУ, а не советовать украинцам, как им воевать – Макфол

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.