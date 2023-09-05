Когда Силы обороны начали применять американские кассетные боеприпасы, переданные Украине летом, это очень помогло в сдерживании повторного наступления российских оккупантов на Купянск. Об этом в сюжете из-под пгт Двуречная на линии фронта рассказали YouTube-каналу їPash украинские военные.

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По словам одного из военных в сюжете, за все время, что российская группировка пытается наступать на Купянск, Силы обороны не сдали "ни одной стратегической, даже тактической" позиции.

Рассуждая о стотысячной группировке войск оккупантов на купянско-лиманском направлении фронта, военные объяснили: это совокупные силы оккупанта, а не одни только штурмовые подразделения, и не только те, что в Украине, но и на российской территории.

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"Мы к этому готовы, наши командиры готовы. Мое личное мнение: мы выстоим, и все будет хорошо", – сказал командир 1-го взвода 2 стрелковой роты 40 ОСБ с позывным "Бонд".

СПРАВКА. В марте 2022 года Россия оккупировала Двуречную и большую часть Харьковской области, но в ходе блицкриг-контрнаступления Украины в начале осени (11 сентября) того же года пгт, как и большая часть области, был освобожден. После отступления россияне неоднократно обстреливали поселок, в особенности после начала их "контрнаступления" весной-летом 2023 года для повторного захвата Купянска и оттягивания войск Сил обороны . В марте 2022 года Россия оккупировала Двуречную и большую часть Харьковской области, но в ходе блицкриг-контрнаступления Украины в начале осени (11 сентября) того же года пгт, как и большая часть области, был освобожден. После отступления россияне неоднократно обстреливали поселок, в особенности после начала их "контрнаступления" весной-летом 2023 года для повторного захвата Купянска и оттягивания войск Сил обороны с южного фронта . От Двуречной до Купянска – чуть больше 10 км на юг.

По его словам, когда ВСУ начали применять кассетные боеприпасы, переданные Украине союзниками, "они прямо в корне изменили ситуацию: их артиллерия сразу притихла, и притихла в разы".

"То есть, для примера, если ранее в наш район, 3-4 км2, было 200 прилетов в день, то теперь это 20 прилетов", – пояснил военный.

WP ранее писала, что кассетные снаряды "оказались полезны" для ВСУ на Лиманском и Купянском направлениях.

"Бонд" добавил, что боевые действия занимают у его подразделения около 10% времени, все остальное – "быт, копание, обустройство позиций".

Замкомбата 40 ОСБ Константин Ильин рассказал, что группировка ВСУ на правом берегу реки Оскол достаточная для удержания позиций, но "есть проблемы с обеспечением, особенно боеприпасами".

По его словам, у Сил обороны есть "небольшие тактические успехи" на этом направлении: "Дальше они просто не пройдут... Мы не сдаемся и не сдадимся никогда".

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