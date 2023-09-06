Стаи российских дронов атакуют порты около Румынии и морское побережье Одесской области

Запущенные с Кубани российско-иранские дроны долетели в первые минуты 6 сентября до Измаильского района Одесской области, где государство-террорист РФ пытается уничтожить на Дунае портовую инфраструктуру и другие объекты. Противовоздушная оборона Украины начала работать над Черным морем еще на подлете БПЛА к побережью.

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К часу ночи о работе ПВО по "шахедам" сообщили местные жители в Килии, а глава областной ОВА написал: "Измаильский район, пожалуйста, находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Работу ПВО не снимайте и не выкладывайте в соцсети".

Над районом работают истребители Воздушных сил ВСУ.

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01:04. По данным связанного с военными и Николаевской ОВА анонимного канала Николаевский Ванёк, также "группа мопедов с акватории Черного Моря [летит] курсом на Курортное — Затоку".

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Ночью 4 сентября 2023 года РФ предприняла очередную атаку на украинские порты, и в ходе налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.

Позднее место геолоцировали.

Румынское Минобороны заявило, что это "не представляло для нас никакой прямой военной угрозы", а в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территории не падало.

Глава МИД Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения "шахедов" в Румынии, и "бессмысленно отрицать" это.

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