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Стаи российских дронов атакуют порты около Румынии и морское побережье Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 01:02
Стаи российских дронов атакуют порты около Румынии и морское побережье Одесской области - Фото
Измаил (скриншот)

Запущенные с Кубани российско-иранские дроны долетели в первые минуты 6 сентября до Измаильского района Одесской области, где государство-террорист РФ пытается уничтожить на Дунае портовую инфраструктуру и другие объекты. Противовоздушная оборона Украины начала работать над Черным морем еще на подлете БПЛА к побережью.

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К часу ночи о работе ПВО по "шахедам" сообщили местные жители в Килии, а глава областной ОВА написал: "Измаильский район, пожалуйста, находитесь в укрытиях до  отбоя воздушной тревоги. Работу ПВО не снимайте и не выкладывайте в соцсети".

Над районом работают истребители Воздушных сил ВСУ.

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01:04. По данным связанного с военными и Николаевской ОВА анонимного канала Николаевский Ванёк, также "группа мопедов с акватории Черного Моря [летит] курсом на Курортное — Затоку".

Новость дополняется...

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИД ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023-м больше зерна, чем в прошлом году.
  • Ночью 4 сентября 2023 года РФ предприняла очередную атаку на украинские порты, и в ходе налета дронов (по данным МИД/ГПСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.
  • Позднее место геолоцировали.
  • Румынское Минобороны заявило, что это "не представляло для нас никакой прямой военной угрозы", а в пресс-релизе для румынской аудитории было заявлено, что ничего на их территории не падало.
  • Глава МИД Кулеба заявил, что у Украины есть фотодоказательства падения "шахедов" в Румынии, и "бессмысленно отрицать" это.
Євген Пилипенко
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