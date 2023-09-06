Россия три часа атаковала Одесскую область "шахедами", убила человека. Киев – работает ПВО

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район Одесской области, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. В результате атаки погиб мужчина, сообщают местные власти.

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По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, Измаильский район области армия РФ обстреливала в течение трех часов.

В частности, повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, админздания, агропредприятия.

В результате новой атаки российских террористов погиб сотрудник агропредприятия. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Тем временем в Киеве и Киевской области работают силы противовоздушной обороны. В 05:56 мэр Виталий Кличко сообщил, что на столицу летят еще ракеты и призвал людей оставаться в укрытиях.

Несмотря на массовые отбои, в Киеве и Киевской области продолжает звучать воздушная тревога.

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