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Россия три часа атаковала Одесскую область "шахедами", убила человека. Киев – работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 06:18
Россия три часа атаковала Одесскую область
Дрон-камикадзе Shahed (Фото: AiTelly)

В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район Одесской области, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. В результате атаки погиб мужчина, сообщают местные власти.

По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, Измаильский район области армия РФ обстреливала в течение трех часов.

В частности, повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, админздания, агропредприятия.

В результате новой атаки российских террористов погиб сотрудник агропредприятия. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.

Тем временем в Киеве и Киевской области работают силы противовоздушной обороны. В 05:56 мэр Виталий Кличко сообщил, что на столицу летят еще ракеты и призвал людей оставаться в укрытиях.

Несмотря на массовые отбои, в Киеве и Киевской области продолжает звучать воздушная тревога.

СПРАВКА. После выхода РФ из зерновой сделки в середине июля 2023 года российская армия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области. После того как Украина начала вывозить больше зерна через дунайские порты в Румынию, Измаил и Рени – частые мишени для оккупантов. Для возобновления сделки оккупанты хотят исключения из-под санкций одного из их банков, а также компаний-производителей удобрений в РФ. Президент Турции сказал, что Украине якобы следует смягчить свои условия, но в МИДе ответили, что никаких уступок противнику не будет. По прогнозам, несмотря ни на что, Украина соберет в 2023 больше зерна, чем в прошлом году.

Читайте также: Стаи российских дронов атаковали города напротив Румынии и морское побережье Одесской области

Милана Головань
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