Россия три часа атаковала Одесскую область "шахедами", убила человека. Киев – работает ПВО
В ночь на 6 сентября Россия атаковала Измаильский район Одесской области, нацелившись на припортовые и сельскохозяйственные объекты. В результате атаки погиб мужчина, сообщают местные власти.
По словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, Измаильский район области армия РФ обстреливала в течение трех часов.
В частности, повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, админздания, агропредприятия.
В результате новой атаки российских террористов погиб сотрудник агропредприятия. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице.
Тем временем в Киеве и Киевской области работают силы противовоздушной обороны. В 05:56 мэр Виталий Кличко сообщил, что на столицу летят еще ракеты и призвал людей оставаться в укрытиях.
Несмотря на массовые отбои, в Киеве и Киевской области продолжает звучать воздушная тревога.
- 2 сентября 2023 года над Одесской областью был сбит редкий иранский беспилотник Mohajer-6.
- 3 сентября Россия атаковала Измаил и прежде всего Рени. В результате попадания в припортовую инфраструктуру пострадали два гражданских работника порта, они госпитализированы.
- Ночью 4 сентября РФ совершила очередную атаку на украинские порты, и в ходе налета дронов (по данным МИД/ГНСУ) некоторые из них упали и взорвались на территории Румынии.
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