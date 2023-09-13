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У Севастополі – потужні вибухи, є відео. Місцеві пишуть про ракетні удари по Корабельній стороні видео

Этот материал также доступен на русском
13.09.2023, 03:38
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У Севастополі в тимчасово окупованому Росією українському Криму вночі 13 вересня пролунала серія вибухів. За повідомленнями в місцевих пабликах, атакована з повітря Корабельна сторона міста/Інкерман, де частково базується Чорноморський флот РФ.

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Очевидці пишуть про сім потужних вибухів, на доступному відео чути/видно шість. Що вибухнуло і де конкретно, поки що невідомо. Після серії вибухів йде дим.

За словами одного з підписників пабліку колаборантів у Криму, "прокинувся від дзижчання, думав холодильник, а потім ніби блискавка в будинок вдарила".

В іншому пабліку написали так: "Це капець, я на північному боці живу, чула, як над нами пройшли ракети у бік бухти – і піпець, як загуркотіло... 3 чи 4 ракети пройшло".

За кілька хвилин до появи повідомлень про вибухи ЗМІ окупантів заявили, що рух Керченським мостом перекрито: так відбувається під час атак по загарбниках у Криму.

Колаборациністи пишуть також про "атаку безпілотників".

Гауляйтер окупантів у Севастополі заявив, що "ППО відпрацювало", а пожежа 4 класу – в районі Кілен-балки не на цивільному об'єкті, "за попередньою інформацією загоряння сталося через ракетну атаку".

Очевидці пишуть, що пожежа – на 13-му судноремонтному заводі ЧФ РФ.

03:53. Окупанти пишуть, що в районі Качі - Любимівки "сильний низький звук як від ракети, потім спалах, потужний вибух, за ним ще три спалахи і три вибухи слабші".

Новина доповнюється...

Євген Пилипенко
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кримвійнаокупаціяСевастопольракетний удар
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