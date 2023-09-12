Шольц: Україні не потрібен "удаваний" мир

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україні не потрібен "мнимий" мир без дотримання її територіальної цілісності та поваги до принципів міжнародного права. Про це він заявив у Берліні на Міжнародній конференції щодо миру Спільноти Святого Егідія, повідомляє Deutsche Welle.

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Німеччина повністю підтримує вимоги України щодо справедливого миру на основі поваги до принципів Статуту ООН та територіальної цілісності й незалежності, сказав канцлер.

"Право має перемагати насильство, а не навпаки", – наголосив він.

Він також заявив, що "мир без свободи є пригнобленням, а мир без справедливості – диктатурою".

9 вересня члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

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