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Шольц: Україні не потрібен "удаваний" мир

Этот материал также доступен на русском
12.09.2023, 13:41
Шольц: Україні не потрібен
Олаф Шольц (Фото - EPA)

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україні не потрібен "мнимий" мир без дотримання її територіальної цілісності та поваги до принципів міжнародного права. Про це він заявив у Берліні на Міжнародній конференції щодо миру Спільноти Святого Егідія, повідомляє Deutsche Welle.

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Німеччина повністю підтримує вимоги України щодо справедливого миру на основі поваги до принципів Статуту ООН та територіальної цілісності й незалежності, сказав канцлер.

"Право має перемагати насильство, а не навпаки", – наголосив він.

Він також заявив, що "мир без свободи є пригнобленням, а мир без справедливості – диктатурою".

  • 9 вересня члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

Читайте також: Financial Times: Компромісна щодо України заява G20 змусить деякі країни тиснути на Росію

Сергій Бережний
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війнаНімеччинаолаф шольц
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