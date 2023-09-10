Financial Times: Компромісна по Україні заява G20 змусить деякі країни тиснути на Росію

Союзники України розраховують, що "компромісна" підсумкова заява саміту Великої двадцятки дасть їм можливість переконати країни, що розвиваються, посилити тиск на Москву. Так, учасники погодження пояснили Financial Times затвердження розпливчастих формулювань документа.

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Підсумкова заява саміту лідерів G20 створює можливість залучити країни, що розвиваються, до тиску на Москву, щоб вона припинила війну, оскільки "партнери з переговорів тепер повернуться до своїх столиць з обіцянками гарантувати територіальну цілісність України", пише видання.

Саме з таких міркувань США, Євросоюз та інші союзники України погодилися виключити з комюніке пряме засудження агресії Росії.

Підписання документа всіма учасниками, пише газета, сприймається Заходом як "обіцянка всіх 20 держав, включаючи Росію та Китай, поважати територіальну цілісність та працювати у напрямку "справедливого миру" для Києва".

У зв'язку з цим високопосадовець ЄС сказав журналістам, що "це не кінець дискусії, просто ще один крок у правильному напрямку".

10 вересня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підсумкова заява лідерів G20 не стала "дипломатичною перемогою" для Росії, яка після саміту "залишилася ізольованою".

МЗС України заявило, що в частині комюніке G20 з агресії РФ проти України організації "нічим пишатися". На думку дипломатів, наприклад, замість словосполучення "війна в Україні" має використовуватись "війна проти України".

9 вересня члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

У попередній декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію Російської Федерації проти України.

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