Макрон: За підсумками саміту G20 Росія в ізоляції, фінальна заява – не її перемога

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що підсумкова заява лідерів G20 не стала "дипломатичною перемогою" для Росії. Про це він заявив на пресконференції після церемонії закриття саміту, повідомляє Reuters.

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Макрон сказав, що спільна декларація лідерів G20 не стала "дипломатичною перемогою" Росії, яка після саміту залишилася ізольованою.

За його словами, темою саміту G20 було вирішення міжнародних економічних питань, і він не обов'язково є тим місцем, де можна очікувати на "дипломатичний прогрес" щодо вторгнення Росії в Україну.

"Декларація G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки", – сказав Макрон.

9 вересня МЗС України заявило, що в частині комюніке G20 з агресії РФ проти України організації "нічим пишатися". На думку дипломатів, наприклад, замість словосполучення "війна в Україні" має використовуватись "війна проти України".

9 вересня члени G20 ухвалили спільну декларацію за підсумками саміту в Індії: у ній є заклик до дотримання принципів міжнародного права, зокрема територіальної цілісності та суверенітету країн, також наголошується на неприпустимості використання ядерної зброї.

У попередній декларації G20 в Індонезії в листопаді 2022-го йшлося про агресію Російської Федерації проти України.

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