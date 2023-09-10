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Макрон: За підсумками саміту G20 Росія в ізоляції, фінальна заява – не її перемога

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10.09.2023, 15:57
Макрон: За підсумками саміту G20 Росія в ізоляції, фінальна заява – не її перемога - Фото
Емманюель Макрон (Фото - EPA)

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що підсумкова заява лідерів G20 не стала "дипломатичною перемогою" для Росії. Про це він заявив на пресконференції після церемонії закриття саміту, повідомляє Reuters.

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Макрон сказав, що спільна декларація лідерів G20 не стала "дипломатичною перемогою" Росії, яка після саміту залишилася ізольованою.

За його словами, темою саміту G20 було вирішення міжнародних економічних питань, і він не обов'язково є тим місцем, де можна очікувати на "дипломатичний прогрес" щодо вторгнення Росії в Україну.

"Декларація G20 ще раз підтверджує ізоляцію Росії. Сьогодні переважна більшість членів G20 засуджують війну в Україні та її наслідки", – сказав Макрон.

9 вересня МЗС України заявило, що в частині комюніке G20 з агресії РФ проти України організації "нічим пишатися". На думку дипломатів, наприклад, замість словосполучення "війна в Україні" має використовуватись "війна проти України".

Читайте також: Ердоган просить G20 піти на поступки Росії для відновлення зернової угоди – Bloomberg

Сергій Бережний
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