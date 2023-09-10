Макрон: По итогам саммита G20 Россия в изоляции, финальное заявление – не ее победа

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что итоговое заявление лидеров G20 не стало "дипломатической победой" для России. Об этом он заявил на пресс-конференции после церемонии закрытия саммита, сообщает Reuters.

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Макрон сказал, что совместная декларация лидеров G20 не стала "дипломатической победой" России, которая после саммита осталась изолированной.

По его словам, темой саммита G20 было решение международных экономических вопросов, и он не обязательно является тем местом, где можно ожидать "дипломатического прогресса" относительно вторжения России в Украину.

"Декларация G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия", – сказал Макрон.

9 сентября МИД Украины заявил, что в части коммюнике G20 по агрессии РФ против Украины организации "нечем гордиться". По мнению дипломатов, например, вместо словосочетания "война в Украине" должно использоваться "война против Украины".

9 сентября члены G20 приняли совместную декларацию по итогам саммита в Индии: в ней есть призыв к соблюдению принципов международного права, в частности территориальной целостности и суверенитета стран, также отмечается недопустимость использования ядерного оружия.

В предыдущей декларации G20 в Индонезии в ноябре 2022-го речь шла об агрессии Российской Федерации против Украины.

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