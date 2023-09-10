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Макрон: По итогам саммита G20 Россия в изоляции, финальное заявление – не ее победа

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2023, 15:57
Макрон: По итогам саммита G20 Россия в изоляции, финальное заявление – не ее победа - Фото
Эмманюель Макрон (Фото - EPA)

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что итоговое заявление лидеров G20 не стало "дипломатической победой" для России. Об этом он заявил на пресс-конференции после церемонии закрытия саммита, сообщает Reuters.

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Макрон сказал, что совместная декларация лидеров G20 не стала "дипломатической победой" России, которая после саммита осталась изолированной.

По его словам, темой саммита G20 было решение международных экономических вопросов, и он не обязательно является тем местом, где можно ожидать "дипломатического прогресса" относительно вторжения России в Украину.

"Декларация G20 еще раз подтверждает изоляцию России. Сегодня подавляющее большинство членов G20 осуждают войну в Украине и ее последствия", – сказал Макрон.

9 сентября МИД Украины заявил, что в части коммюнике G20 по агрессии РФ против Украины организации "нечем гордиться". По мнению дипломатов, например, вместо словосочетания "война в Украине" должно использоваться "война против Украины".

Читайте также: Эрдоган просит G20 пойти на уступки России для возобновления зерновой сделки – Bloomberg

Сергей Бережной
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